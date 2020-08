Nesta perde la finale play off, in Serie A va La Spezia

Il Frosinone di Alessandro Nesta vince la gara di ritorno dei play off di Serie B, ma non riesce a raggiungere la Serie A

Il Frosinone di Alessandro Nesta vince la gara di ritorno dei play off di Serie B, ma non riesce a raggiungere l’obiettivo prefissato: in Serie A va La Spezia dopo 114 anni. I bianconeri di Italiano centrano una storica promozione, mentre il Frosinone rimane in cadetteria. Il gol Rohden al ’62 aveva illuso i laziali e pareggiato l’1 a 0 dell’andata. Tuttavia, in virtù del miglior posizionamento in classifica, i bianconeri hanno potuto conservare la sconfitta di misura fino al termine del match. Per Nesta sfuma così l’occasione di raggiungere il compagno Filippo Inzaghi in Serie A.