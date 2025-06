Nesta nuova avventura per l’ex Milan, potrebbe ripartire dalla Serie B

Dopo una stagione deludente, in casa Bari è tempo di riflessioni e cambiamenti. Il mancato accesso ai play-off di Serie B, le prestazioni altalenanti e un gioco poco convincente hanno alimentato il malcontento della piazza, spingendo i tifosi a chiedere un cambio di rotta, a partire dalla panchina. Con Moreno Longo sempre più vicino all’addio, il nome caldo per la successione è quello di Alessandro Nesta. L’ex Lazio e Milan, reduce dall’esperienza al Monza, ha già avviato i primi contatti con la dirigenza biancorossa ed è in pole per guidare la squadra nella prossima stagione.

Tuttavia, secondo la Gazzetta dello Sport, restano in piedi altre alternative. Tra queste spicca Fabio Caserta, accostato al Bari dopo la fine del suo rapporto con il Catanzaro. Più defilate, invece, le candidature di Massimo Donati, reduce da un’esperienza poco fortunata in Grecia, e di Rolando Maran, tecnico di grande esperienza che ha recentemente salvato il Brescia prima della penalizzazione