Condividi via email

Nesta triste sul clima a San Siro: «Il pubblico sa di calcio, se tuona è perché sta mancando questa cosa». Le ultimissime sui rossoneri

Alessandro Nesta, al termine di Milan-Monza, è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare la sfida andata in scena a San Siro per l’ultimo turno di Serie A. Di seguito il suo commento su San Siro.

IL CLIMA A SAN SIRO – «Mi fa tristezza, il pubblico di San Siro ha una caratteristica: sa di calcio. Se San Siro tuona vuol dire che qualcosa non va, in 10 anni siamo stati in difficoltà anche noi e ci ha accompagnato».