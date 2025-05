Nesta a DAZN: «San Siro coì mi fa tristezza. Il Milan deve ripartire da una cosa»

Nesta al termine di Milan Monza è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare il match vinto 2-0 dai rossoneri

IL FUTURO – «Sono aperto a tutto, per me un posto vale l’altro. Ho la famiglia a 10 ore di aereo da qui, anche se fosse lontano sono pronto, così come se fosse in Serie A».

TARE? – «Come ha detto Ambrosini si riparte dagli uomini, perché quelli fanno la differenza. Non cercare scuse, ma capire dov’è il problema e migliorare. Il mio Milan era fatto di grandi uomini».

IL CLIMA A SAN SIRO – «Mi fa tristezza, il pubblico di San Siro ha una caratteristica: sa di calcio. Se San Siro tuona vuol dire che qualcosa non va, in 10 anni siamo stati in difficoltà anche noi e ci ha accompagnato».

SU ANCELOTTI – «Il mister è una persona speciale, un padre. Non banale e neanche fuori fuori dalle righe. Chi lavora con lui gli vuole bene».