Nesta in un’intervista rilasciata ad Amazon Prime Video ha raccontato un retroscena sul passaggio dal Milan alla Lazio nel 2002

Alessandro Nesta, ex difensore di Lazio e Milan, ha rilasciato un’intervista ad Amazon Prime Video nella quale ha raccontato un retroscena sul passaggio dai biancocelesti ai rossoneri:

LE PAROLE – «Sapevo che quello era il mio ultimo anno con la Lazio, erano otto mesi che non prendevamo lo stipendio, eravamo a pezzi, il club da un punto di vista finanziario aveva tanti debiti. Io venivo dal settore giovanile, e se mi avessero venduto per la Lazio sarebbe stata una plusvalenza. È stato un anno difficile, all’inizio pensavo all’Inter, avevano parlato col club nerazzurro per mandarmi li, l’anno prima avevo detto di no al Real Madrid».