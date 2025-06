Nesta pronto a dire sì ad una nuova avventura, squadra a sorpresa: resta ancora in Italia. Le ultimissime sui rossoneri

Alessandro Nesta, ex Milan, è il nome forte per la panchina del Bari. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’ex difensore campione del mondo sarebbe in pole position per guidare i pugliesi nella prossima stagione di Serie B. La trattativa è entrata nel vivo, con il presidente Luigi De Laurentiis che si sarebbe mosso in prima persona per convincere il tecnico.

Dopo l’esperienza al Monza, conclusasi con una retrocessione amara dalla Serie A, Nesta è alla ricerca di un progetto ambizioso in cui poter mettere in pratica le sue idee di calcio. Il Bari, nonostante la difficile stagione appena trascorsa, rappresenta una piazza importante e ricca di entusiasmo, con una tifoseria passionale che sogna il ritorno in Serie A. La sfida di riportare i biancorossi in alto, partendo da una rifondazione della squadra, potrebbe essere un incentivo significativo per l’ex difensore.

Le ultime indiscrezioni della Gazzetta parlano di un incontro tra Nesta e Luigi De Laurentiis, nel quale il tecnico avrebbe ascoltato la proposta del club e si sarebbe preso un periodo di riflessione per decidere. Al tavolo delle trattative, si sarebbe discusso di un contratto biennale e delle garanzie tecniche necessarie per affrontare un campionato di Serie B con l’obiettivo di competere per i playoff, e chissà, magari qualcosa di più.

Nonostante l’attrattiva di una piazza come Bari, la decisione non è semplice per Nesta, che, sempre secondo la Gazzetta, avrebbe ricevuto anche altre proposte, inclusa una dall’estero. Questo dimostra che l’ex difensore è un profilo apprezzato nel panorama calcistico, e la sua scelta sarà ponderata.

Il Bari, dal canto suo, ha fretta di chiudere la questione allenatore per poter iniziare a costruire la rosa per la prossima stagione. La fumata bianca per Nesta sarebbe un segnale forte per la piazza e un passo importante verso la definizione di un progetto che possa riportare il Bari ai vertici della Serie B.