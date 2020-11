Né Maestri né professori, la lezione di Pellegatti sugli allenatori

Carlo Pellegatti, attraverso il proprio canale ufficiale YouTube, ha elogiato Stefano Pioli e la sua professionalità

Carlo Pellegatti, attraverso il proprio canale ufficiale YouTube, ha elogiato Stefano Pioli e la sua professionalità: «Da qualche tempo leggo che gli allenatori non vengono più chiamati così, ma “maestri”, “professori” o “predestinati”. Il Milan non ha un maestro, un professore o un predestinato in panchina ma ha una persona normale.

Un allenatore che ragiona con calma, con la sua esperienza, senza andare a cercare svolazzi particolari. Lui non insegna fuori da Milanello, lui insegna a Milanello. Non è un professore, non sale in cattedra, non si mette sul podio a raccontare calcio».