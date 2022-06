Nazionali Milan, i rossoneri in campo oggi: Tomori sfida l’Italia

Nazionali Milan, ecco i rossoneri in campo nelle partite di oggi: Tomori sfida gli italiani, ci sono Krunic e Saelemaekers

Altro giro di nazionali per i giocatori del Milan. Oggi tocca a tanti rossoneri impegnati con le proprie nazionali. Il match di spicco è Inghilterra-Italia, con Tomori che sfida Tonali, Calabria e Florenzi.

In campo anche la Bosnia di Krunic sul campo del Montenegro ed il Belgio di Saelemaekers in terra gallese. Tutte queste gare sono valide per la UEFA Nations League.