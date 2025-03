Nazionali Milan, oggi tocca a Camarda: gli impegni dei rossoneri

Nazionali Milan, Francesco Camarda sarà impegnato con l’Italia under 19 nella giornata di oggi. Lui l’unico milanista in campo

Tra giovedì e venerdì sono scesi in campo diversi calciatori del Milan con le rispettive Nazionali. Nella giornata di oggi invece sarà impegnato solamente Francesco Camarda impegnato con l’Italia under 19.

La sfida che vedrà in campo il rossonero classe 2008 è Italia-Spagna: in programma oggi (22 marzo) alle ore 17.00 in quel di Catanzaro. Match valido per l’elite league under 19.