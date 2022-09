Proseguono gli impegni con le nazionali per i giocatori del Milan. Oggi in gol Marko Lazetic con la Serbia Under 19

Marko Lazetic va a segno con la Serbia Under 19. Dopo il gol all’esordio stagionale con la Primavera in Youth League, il serbo si è ripetuto con la propria nazionale nel match contro i pari età della Finlandia. Sua la rete del momentaneo 2-1 per i balcanici, gara terminata poi 3-1.