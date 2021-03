Nazionali, Calhanoglu ancora protagonista con la sua Turchia

Hakan Calhanoglu ancora protagonista con la propria Nazionale. Il turco non smette di stupire

Hakan Calhanoglu ancora protagonista con la propria Nazionale. Il giocatore contro la Norvegia ha regalato un assist ad Ozan Tufan per il temporaneo tre a zero. La squadra turca ha dominato in lungo e in largo anche grazie a diverse grandi giocate del numero dieci del Milan.

In precedenza era arrivato un assist di Yazici, altro giocatore molto seguito dai rossoneri.