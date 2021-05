Nazionale, oggi i vaccini per gli azzurri in vista del raduno di Euro 2020

Oggi la Nazionale di Roberto Mancini svolgerà i vaccini in vista del raduno di Euro 2020. Tutte le novità sul gruppo azzurro

Gli Europei si avvicinano e oggi il gruppo della Nazionale italiana, con i preconvocati per l’Europeo, svolgerà i vaccini. I giocatori, 35 in tutto, sono divisi in due gruppi: il primo svolgerà il vaccino allo Spallanzani di Roma e il secondo all’Humanitas di Milano. Si tratta della prima dose: verrà utilizzato Pfizer e tra 3 settimane ci sarà il richiamo.

Come riportato da Lazio News 24, nella lista non c’è Nicolò Zaniolo, ancora alle prese con l’infortunio al ginocchio. Il giocatore giallorosso dice dunque addio ad ogni possibilità di essere convocato per Euro 2020. Il vaccino, al momento, sarà solo per i giocatori e non per lo staff del tecnico, come deciso da Speranza e Figliuolo, commissario per l’emergenza Covid.