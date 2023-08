Nazionale, nuovo ruolo per Mancini! Le novità nello staff. Il ct amplia i suoi ‘poteri’, Barzagli fa il suo ingresso nella squadra azzurra

Cambiamenti in arrivo per quanto riguarda la Nazionale italiana di calcio. Secondo quanto è stato riferito da ANSA, Roberto Mancini, commissario tecnico della Nazionale, è il nuovo responsabile del nuovo progetto Club Italia. L’allenatore, infatti, si occuperà direttamente della selezione e dell’attività tecnica delle Nazionali A, Under 20 e Under 21.

Alberto Bollini, dopo aver vinto l’Europeo Under 19, diventa il nuovo vice di Roberto Mancini. Andrea Barzagli entra ufficialmente nello staff azzurro. L’Under 21 sarà allenata da Carmine Nunziata, mentre l’Under 20 da Attilio Lombardo.