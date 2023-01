Nazionale, Mancini: «Vedere il Mondiale in tv mi ha fatto male. 2023? La Nations League». Le parole del ct azzurro sul passato e futuro

Roberto Mancini, Ct dell’Italia, ha parlato dell’anno che aspetta gli azzurri e alcuni nomi a La Gazzetta dello Sport. Le sue dichiarazioni:

ITALIA – «Spero che ai giocatori abbia fatto male quanto a me vederlo in tv: credo di sì, sapevano anche loro che avrebbero fatto una bella figura. E sanno che sarà necessario prepararsi meglio per i momenti decisivi delle prossime qualificazioni».

ZANIOLO – «Ci sta: Zaniolo ha qualità per fare la mezzala, l’esterno d’attacco, la mezzapunta e nelle ultime partite ho visto progressi anche nella capacità di giocare con la squadra. Miretti? L’ho provato anche esterno altro perché può davvero fare bene e ha qualità».

2023 – «Che non porti niente, ma non tolga più niente a nessuno, a proposito di tristezza. Semmai restituisca a Chiesa e Zaniolo, perché sia il loro anno: dopo l’Europeo praticamente non li ho avuti, con loro e il gruppo al completo possiamo ricominciare davvero a fare bene. E magari una cosa il 2023 ce la porti, la Nations League di giugno: dipende da noi, le chance ci sono. E non sarebbe male…Alcuni nomi per lo stage? Cittadini, che ora ha bisogno di giocare in A, Faticanti, Fazzini e Oristanio del Volendam: a giugno era indietro, in sei mesi giocando titolare in Olanda è migliorato tanto. Ma mi hanno fatto una buona impressione tutti, anche quelli della Serie B».