Nazionale italiana, ecco i rossoneri che puntano all’Europeo

Nazionale italiana, Roberto Mancini è stato chiaro: la situazione pandemica apre le porte a tutti

Nazionale italiana – Roberto Mancini è stato chiaro: la situazione pandemica apre le porte a tutti in un periodo in cui infortuni e contagi sono all’ordine del giorno. Per questo motivo anche la rosa per gli Europei potrebbe essere allargata. Tra i rossoneri che puntano a rientrare nel gruppo ci sono sicuramente Donnarumma, praticamente sicuro di un posto da titolare e Romagnoli, da riserva del duo Chiellini-Bonucci.

Grandi possibilità anche Sandro Tonali, già nel giro azzurro, e per Davide Calabria, da poco convocato in Nazionale.