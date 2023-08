Dimissioni Mancini, Donnarumma: «Grazie di tutto mister per…». Le parole dell’ex portiere rossonero sui social

L’ex portiere del Milan e portiere della Nazionale Italiana, Gianluigi Donnarumma, ha ringraziato Roberto Mancini dopo le sue dimissioni da ct.

Grazie di cuore mister Mancini per gli anni trascorsi in nazionale tra gioie grandissime e momenti difficili ma formativi vissuti tutti insieme.



Noi andremo avanti, forti dell’esperienza fatta in questi anni e dei suoi insegnamenti che non dimenticheremo.



In bocca al lupo 🍀 pic.twitter.com/PdMl6i9k4m — GIANLUIGI DONNARUMMA (@donnarumma) August 14, 2023

