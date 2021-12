Napoli, trasporta con sé oltre 10mila euro: multato Manolas a Capodichino

Disavventura all’aeroporto di Capodichino per Kostas Manolas, difensore del Napoli, multato per i troppi soldi che aveva dietro

Come riferito dal Corriere del Mezzogiorno, Kostas Manolas è stato oggi protagonista di una disavventura all’aeroporto di Capodichino. Il difensore del Napoli è stato infatti multato per aver portato con sé una somma di denaro superiore ai 10mila euro consentiti.

Il centrale si stava recando in Grecia, in accordo con il club, per motivi medici. Questa domenica gli azzurri sfideranno il Milan a San Siro.