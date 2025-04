Napoli Torino 2-0: Conte vola in testa alla classifica. Pari per 1-1 tra Atalanta e Lecce

Napoli Torino 2-0: Antonio Conte vola in testa alla classifica grazie ad una doppietta di McTominay. 1-1 tra Atalanta e Lecce

Serata importante al Maradona per il Napoli di Antonio Conte, allenatore accostato anche al Milan in estate, che batte 2-0 il Torino e approfittando della sconfitta odierna dell’Inter in casa contro la Roma vola in testa alla classifica con tre punti di vantaggio sui nerazzurri a 4 giornate dalla fine.

A decidere la sfida una doppietta di McTominay. Nell’altra gara di serata pareggio per 1-1 tra Atalanta e Lecce: Retegui su rigore risponde a Karlsson.