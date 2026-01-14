Napoli Parma 0-0, gli azzurri di Conte si fermano allo Stadio Maradona: il resoconto del match

Napoli Parma 0-0, gli azzurri di Conte non riescono a superare la squadra di Cuesta: ecco il resoconto del match

Si apre con un pareggio a reti bianche il ciclo dei recuperi della sedicesima giornata di Serie A. Allo stadio Maradona, il Napoli non riesce ad andare oltre lo 0-0 contro un Parma eroico, capace di resistere per oltre novanta minuti agli assalti dei padroni di casa. Nonostante un dominio territoriale netto e una pressione costante, i campani hanno sbattuto contro l’organizzazione difensiva degli emiliani, perdendo l’occasione di accorciare sensibilmente in classifica e mettere pressione all’Inter di Cristian Chivu e al Milan di Massimiliano Allegri.

La serata è stata segnata da una sfortuna sfacciata per i partenopei, costretti a fare a meno del loro condottiero Antonio Conte, relegato in tribuna a causa di una squalifica. Il momento chiave è arrivato nel primo tempo, quando McTominay ha fatto esplodere lo stadio ribadendo in rete dopo una convulsa mischia in area di rigore. La gioia è stata però strozzata in gola dal direttore di gara: il VAR ha segnalato una posizione di fuorigioco di Mazzocchi a inizio azione, vanificando tutto.

Napoli Parma, l’esordio da sogno di Rinaldi e l’assedio finale dei crociati

Il grande protagonista del match è stato senza dubbio il giovane portiere Rinaldi, all’esordio assoluto tra i pali della porta emiliana. Il numero uno del Parma ha guidato con autorità i compagni, mantenendo la porta inviolata nonostante un finale di gara vissuto interamente all’interno della propria area di rigore. Le cronache della partita raccontano di un finale ad alta tensione: «Il Parma è assediato ma resiste fino al 95′, togliendo preziosi punti ad Antonio Conte».

Questo stop forzato rappresenta un duro colpo per le ambizioni scudetto del Napoli, che vede ora la vetta allontanarsi leggermente. Per il Parma di Pecchia si tratta invece di un punto d’oro conquistato con grinta e determinazione, dimostrando che anche le corazzate possono essere fermate con la giusta compattezza. Gli occhi di tutti ora si spostano sulla sfida di domani tra il Como e il Milan, per capire se i rossoneri sapranno approfittare di questo passo falso dei rivali azzurri.

