Napoli Milan, Pulisic e Reijnders con un traguardo nel mirino: attenti ai gol

Napoli Milan, nel prossimo turno di Serie A può essere centrato un risultato che manca ancora ai rossoneri in questa stagione

Christian Pulisic e Tijjani Reijnders sono i migliori marcatori del Milan in questa Serie A. Nel prossimo turno di campionato i rossoneri saranno impegnati su un campo ostico come quello del Napoli.

Qualora lo statunitense o l’olandese dovessero trovare la via del gol, toccherebbero quota 10 reti in campionato. Traguardo che nessun giocatore del Diavolo ha centrato ancora in questa stagione.