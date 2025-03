Napoli Milan, i precedenti sorridono al Diavolo: un risultato è impressionante

Condividi via email

Napoli Milan, c’è un precedente allo Stadio Diego Armando Maradona che ha fatto la storia. E’ accaduto nella stagione 2022/2023

Negli ultimi cinque incontri tra Napoli e Milan andati in scena allo Stadio Diego Armando Maradona in Serie A, il Diavolo non ha mai perso. Il recente bilancio dice 2 pareggi e 3 vittorie rossonere. Tra queste spicca quella maturata 2 aprile 2023.

Nell’anno dello Scudetto azzurro, la squadra allora guidata da Stefano Pioli si impose per 0-4. In gol Rafael Leao (doppietta), Alexis Saelemaekers e Brahim Diaz.