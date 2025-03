Napoli Milan, Pedullà non si fida dei rossoneri: «Squadra pericolosa, Conte deve stare attento a questa cosa»

Napoli Milan, Alfredo Pedullà, noto giornalista, ha analizzato il big match della prossima giornata di campionato: le dichiarazioni

Ospite a Sportitalia, Alfredo Pedullà ha parlato così di Napoli-Milan, prossimo scontro diretto in Serie A:

PAROLE – «Oggi il Milan è una squadra che ha poco da perdere, ma è una squadra pericolosa. E giocare Napoli-Milan ha tutto da rimetterci il Napoli. Infatti, questo Milan va sull’ottovolante, non è continua, per me la gara col Bologna è spartiacque. In quel caso l’autostima ti fa colmare quel gap tecnico che c’è con l’Inter».