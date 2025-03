Napoli Milan, Nazionali affaticati: non solo per i rossoneri. Conte in ansia

Napoli Milan, Antonio Conte è alle prese con i ritorni dalla pausa Nazionali. Minutaggi elevati per tanti titolari

Il Milan in questi giorni ritroverà i quindici calciatori impegnati con le rispettive Nazionali. Anche il Napoli da parte sua ha avuto dodici calciatori lontano da Castel Volturno. Conte in ansia per gli elevati minutaggi.

Su tutti c’è Lobotka 210 minuti in due gare con la Slovacchia. Sempre in campo, anche nei supplementari. 180 minuti (due partite piene) per tanti titolari azzurri: Lukaku, McTominay, Di Lorenzo e Rrahmani. Anche Olivera, in campo oggi con l’Uruguay, potrebbe toccare questa quota. Questi gli altri minutaggi: Gilmour (145′), Politano (109′), Raspadori (93′), Buongiorno (90′), Anguissa (0′, oggi c’è Camerun-Libia), Meret (0′).