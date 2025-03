Napoli Milan, due indisponibili per il big match: Musah e Emerson Royal non sono a disposizione. Le ultimissime sui rossoneri

Allo stadio Diego Armando Maradona andrà in scena domenica la sfida valevole per la 30ª giornata di Serie A tra il Napoli e il Milan. Per i rossoneri sono recuperati Alessandro Florenzi e Ruben Loftus-Cheek.

Emerson Royal e Yunus Musah (il primo per infortunio, il secondo per squalifica), invece, non partiranno alla volta del capoluogo campano. Per credere ancora nella qualificazione in Champions servirà ottenere una vittoria.