Napoli Milan, osservato speciale da Conceicao: si candida per una maglia da titolare

Napoli Milan, Sergio Conceicao avrà modo di lavorare più attentamente con alcuni calciatori che si sono visti meno. Tra questi Loftus

A Milanello sono rimasti solamente 11 calciatori della prima squadra a disposizione di mister Sergio Conceiçao. Il tecnico portoghese avrà modo di lavorare più attentamente con alcuni calciatori che si sono visti meno, tra questi Loftus-Cheek.

L’ex allenatore del Porto ha definito il centrocampista inglese unico nel suo genere. In ottica Napoli–Milan non è inverosimile candidato per una maglia da titolare. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.