Napoli Milan, Fofana in pressing su Conceicao: ballottaggio aperto, cosa può succedere

Napoli Milan, in vista della sfida del Maradona Fofana spinge per ritrovare un posto da titolare: aperto il ballottaggio

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, Sergio Conceicao, tecnico del Milan, tiene aperto un ballottaggio in vista della sfida di domenica sera al Maradona contro il Napoli di Conte.

A centrocampo, con Reijnders confermatissimo a metà campo, è aperto il ballottaggio tra Warren Bondo e Fofana. Al momento il favorito appare essere il centrocampista ex Monaco. La settimana di allenamenti a Milanello sarà decisiva in un senso o nell’altro. In corsa anche Loftus-Cheek.