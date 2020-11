Napoli-Milan, Elmas favorito su Zielinski per giocare titolare

Elmas dovrebbe spuntarla per giocare titolare nel 4-3-3 che mister Gattuso sta preparando per la partita contro il Milan

Eljif Elmas dovrebbe avere la meglio per giocare titolare domani contro il Milan su Piotr Zielinski. Gennaro Gattuso, tecnico dei partenopei, data la mancanza di Victor Osimhen, ha scelto il 4-3-3 come modulo per affrontare la sua vecchia squadra. Nel centrocampo partenopeo, dovrebbero agire Elmas e Fabian Ruiz come mezzali, e Tiémoué Bakayoko davanti la difesa. Come riportato dal Corriere del Mezzogiorno, Elmas sembra aver smaltito meglio il Coronavirus rispetto al polacco Zielinski.

Ecco cosa scrive il quotidiano: «Elmas dovrebbe rinforzare la catena laterale nella fase di non possesso e sostenere la proposta offensiva muovendosi anche tra le linee e ponendosi come riferimento per i compagni per spezzare in due blocchi la fase difensiva degli avversari».