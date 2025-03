Napoli Milan, due assenti per Conceicao: salteranno il big match

Condividi via email

Napoli Milan – Sergio Conceicao non avrà a disposizione due calciatori per la sfida in programma allo Stadio Diego Maradona

Sergio Conceicao ha recuperato Ruben Loftus-Cheek e Alessandro Florenzi, saranno solamente due i calciatori assenti in Napoli-Milan, match in programma domenica 30 marzo e valevole per la 30esima giornata di Serie A.

Sarà assente Emerson Royal, l’ex Spurs è fermo ai box ormai da diverso tempo e difficilmente lo rivedremo in campo. Mancherà nel big match anche Yunus Musah per squalifica.