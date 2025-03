Napoli Milan, periodo nero per Conte: non accadeva dal 2010

Condividi via email

Napoli Milan in programma al rientro dalla sosta per le Nazionali. Antonio Conte sta vivendo un momento altamente negativo

8 punti nelle ultime 7 gare di campionato per il Napoli di Antonio Conte. In una serie di 7 partite, si tratta del peggior risultato per il tecnico pugliese dal 2010 ad oggi. Quella volta era la guida dell’Atalanta. A riportare il dato è Opta.

Al rientro dalla sosta, nella fattispecie domenica 30 marzo, ci sarà Napoli-Milan, la squadra di Conceicao proverà ad alimentare questa striscia negativa degli azzurri.