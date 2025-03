Napoli Milan, la statistica con Conte preoccupa: è la vittima preferita dell’allenatore in carriera. Le ultimissime sui rossoneri

Allo stadio Diego Armando Maradona andrà in scena la sfida valevole per la 30ª giornata di Serie A tra il Napoli e il Milan. I rossoneri, per cullare il sogno piazzamento europeo, hanno bisogno di una vittoria.

Antonio Conte, in carriera, ha fatto diversi scherzi al Diavolo. In 17 sfide, infatti, l’allenatore ex della Nazionale, ha sconfitto il Milan in ben 11 occasioni