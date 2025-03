Napoli Milan, Conceicao pensa alla mossa a sorpresa! Vuole rilanciarlo, c’è l’aiuto che nessuno si aspettava

Napoli Milan, Sergio Conceicao vuole aiutare Santiago Gimenez a sbloccarsi: spunta l’ipotesi doppia punta al Maradona

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Sergio Conceicao, tecnico del Milan, vuole fare di tutto per aiutare Santiago Gimenez a ritrovare la via del gol perduto a metà febbraio. In vista della sfida del prossimo 30 marzo al Maradona contro il Napoli, l’ex Porto sta pensando ad una mossa a sorpresa, dall’inizio o a gara in corso.

Conceicao potrebbe decidere di affiancare Tammy Abraham a Santiago Gimenez e giocare così col doppio centravanti. La settimana di allenamenti a Milanello darà indicazioni ancora più precise.