Napoli Milan, Conceicao medita alla mossa a sorpresa: ecco come sta pensando di infastidire Conte. Le ultimissime notizie

Allo stadio Diego Armando Maradona andrà in scena la sfida valevole per la 30ª giornata di Serie A tra il Napoli e il Milan. I rossoneri, per sperare ancora nella qualificazione alla prossima Champions League, devono centrare l’obiettivo vittoria.

Vista la squalifica di Musah Sergio Conceicao sta meditando una mossa a sorpresa. Il tecnico portoghese, infatti, starebbe pensando di inserire Loftus-Cheek, rientrato contro il Como.