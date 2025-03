Condividi via email

Napoli Milan, triplo ballottaggio da sciogliere per Conceicao: solo uno è sicuro del posto. Le ultimissime notizie sulla squadra rossonera

Allo stadio Diego Armando Maradona andrà in scena domenica la sfida valevole per la 30ª giornata di Serie A tra il Napoli e il Milan. Sergio Conceicao, per quanto riguarda il centrocampo, ha ancora dei dubbi da sciogliere.

L’unico certo di giocare è ovviamente Reijnders. Bondo, Loftus-Cheek e Fofana, invece, si dovranno conquistare un posto al suo fianco. Resta anche da capire chi giocherà sulla trequarti.