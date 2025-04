Napoli Milan, Bucciantini torna sulla sfida del Maradona! Giudizio chiaro, ecco cosa ha detto

Napoli Milan, Marco Bucciantini, noto giornalista, è tornato a parlare della sfida giocata al Maradona lo scorso 30 marzo

Intervistato da internews24, Marco Bucciantini ha dichiarato:

Partiamo dalla sfida di oggi: a San Siro arriva il Cagliari che cerca punti salvezza e proverà a sfruttare la stanchezza accumulata dall’Inter per i diversi impegni ravvicinati di questo mese di aprile. Quali sono le insidie di questo match?

«È chiaro che tutti questi impegni ravvicinati creino una gestione mentale dell’appuntamento difficile. Tra partita, viaggio, rifinitura, poi di nuovo partita e viaggi… L’Inter però è “La squadra della Serie A”. È stata brava a costruirsi questo modo di stare nel calcio, che gioca per tutte le competizioni, lo fa bene, le porta in fondo e gioca per obiettivi massimi. Ci è abituata come società, come allenatore, giocatori e ambienti, quindi scende a patti con le partite. Sa che non potrà mai essere la versione massima di sé stessa perché deve dare qualcosa in diverse partite in una settimana, però è sempre massima la concentrazione di chi gioca. I concetti sono ben piantati dentro in tutto lo spogliatoio, se c’è qualcuno o qualcun altro non è la stessa partita ma faranno sempre grosso modo l’Inter.

Serve l’Inter perché la mia idea è che il calendario in questa Serie A dice e non dice. Solo il Monza in questo momento sono 3 punti, tutte le altre squadre son sempre partite contestate fino al 90esimo. Possono essere scontri diretti, partite contro il Cagliari o come recentemente successo col Parma o con l’Udinese, il Venezia e il Como per il Napoli. Sono partite sempre contestate da tutti gli avversari, partite da finire. Vuol dire che il calendario non fa così tanta differenza, è l’espressione di queste squadre più forti che fa la differenza: se giocano bene poi in qualche modo le vincono, ma comunque devono spingere fino alla fine, sia che fosse stato il derby col Milan o che si chiami Cagliari. È difficile, ma lo è come qualunque partita che dovrà fare l’Inter così come il Napoli. Il Napoli è un’altra squadra che gioca benissimo, come è successo ultimamente, col primo tempo col Milan ma anche col primo tempo a Bologna… Poi al novantesimo il risultato è ancora lì in discussione. Persino con la Fiorentina al 90esimo erano sul 2 a 1: son tutte contestate le partite. L’Inter in più ha un vantaggio che è “La squadra”: si può usare l’articolo determinativo».

