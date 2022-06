Napoli Koulibaly, le richieste mancano e il difensore potrebbe restare

Kalidou Koulibaly potrebbe restare a Napoli, le offerte mancano e i club interessanti stanno andando sui giovani

Il Napoli potrebbe tenersi Koulibaly anche per la prossima stagione. Il centrale al centro delle vicende di mercato, potrebbe non partire.

Il motivo? Le squadre interessate come Tottenham e Chelsea stanno virando su altri obiettivi. Mentre il Barcellona non avrebbe i soldi per comprarlo. Lo riporta il Corriere del Mezzogiorno.