Napoli, allarme rosso: il punto di svolta che può favorire il Milan

Il Napoli si trova a dover affrontare una situazione pericolosa che potrà favorire il Milan. Facciamo il punto

Con la vittoria di oggi, il Milan ha allungato temporaneamente a più sette sul Napoli. La squadra di Gattuso sarà impegnata domani contro la Sampdoria in un incontro decisivo.

I napoletani dovranno affrontare tre gare in serie molto complicate: Samp, Inter e Lazio. Questo trittico, a poche settimane dal termine del campionato, potrebbe agevolare i rossoneri. Pioli nelle prossime due gare avrà il Genoa e il Sassuolo in casa: un’occasione da non farsi sfuggire per dare il colpo di grazia al Napoli in ottica Champions League.