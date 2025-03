Condividi via email

Nainggolan critica il Milan: le sue parole rilasciate in diretta stanno spopolando sul web. Le ultimissime sui rossoneri

Radja Nainggolan ospite sul canale Twitch di Controcalcio, ha criticato pesantemente una delle scelte prese dal Milan nell’ultimo calciomercato. Di seguito le sue parole sul calciatore belga Alexis Saelemaekers.

«La cosa assurda è che il Milan ha speso tanto per diversi esterni, quando uno forte e che ora sta facendo bene in un’altra squadra ce l’aveva in casa».