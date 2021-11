Nagelsmann ed il caso no-vax Kimmich: «Non viviamo in Alaska…»

Julian Nagelsmann, allenatore del Bayern Monaco, ha parlato del caso legato al no-vax Joshua Kimmich: le sue dichiarazioni

KIMMICH – «Non viviamo in Alaska, dove passa un alce ogni 750 chilometri e una persona ogni 1400 chilometri, ma in una civiltà. I giocatori non vaccinati sono consapevoli di questa situazione: per loro c’è un rischio molto maggiore di perdere partite e sessioni di allenamento. Per me non sono persone cattive, ma io invito a vaccinarsi».