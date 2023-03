MVP di Febbraio Milan: vince Thiaw

Il Milan sui propri canali social ha lanciato un sondaggio per votare l’MVP del mese di febbraio. Ha vinto Thiaw

Un dato salta all’occhio in maniera evidente: con lui, a febbraio, il conteggio dei gol subiti è fermo a zero. Allargando lo sguardo, con Thiaw in campo il Milan ha subito 0.5 gol a partita in questo campionato, media che senza di lui sale a 1.6. Il suo ingresso in pianta stabile nell’11 iniziale è coinciso con il cambio di modulo, che ha aiutato i rossoneri a rialzare la testa e uscire dal momento delicato.