Mussa si espone su Conte: «Ha sempre fatto overperformare la sua squadra. Lui vuole questa cosa». Le dichiarazioni

L’allenatore Giovanni Mussa si è espresso a TMW Radio analizzando il futuro di Conte, allenatore che piace anche al Milan.

PAROLE – «Sta cercando un progetto che gli dia l’entusiasmo giunto, che è quello che hai quando rientri. Lui ha necessità di vincere e per vincere deve avere una squadra in grado di farlo. Al Napoli puoi vincere, ma il campionato ma anche fare una stagione straordinaria. Conte ha sempre fatto overperformare la sua squadra, quindi sta valutando la squadra che è seconda-terza che possa ambire al primo posto, non una che è quinta-sesta. Napoli potrebbe essere una buona soluzione. Ma servono i soldi per andare a mangiare nel ristorante buono. Lui vuole vincere il prima possibile. A breve vedremo chi risponderà a questo appello o annuncio di lavoro».