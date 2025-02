Musah a DAZN: «Posso aiutare la squadra in tanti modi. Oggi abbiamo un solo obiettivo»

Musah, centrocampista del Milan, ha parlato nell’immediato pre-partita della gara contro il Verona: le dichiarazioni

Intervenuto a DAZN prima di Milan-Verona, il centrocampista rossonero Yunus Musah ha dichiarato:

PAROLE – «La partita di UCL è passata. Oggi dobbiamo raggiungere i 3 punti per risalire in classifica. Ruolo? Tanti mi fanno questa domanda. Alla fine io sto in campo per aiutare la squadra sia attaccando con la mia velocità che in difesa con le coperture ai terzini, posso aiutare in più situazioni. Ho avuto la fortuna di avere bravi allenatori che mi hanno aiutato con la tattica».