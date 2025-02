Musah a DAZN: «L’espulsione non ci stava condizionando. Sulla Champions ho questo pensiero»

Musah, centrocampista del Milan, ha parlato nell’immediato post-partita della gara vinta oggi contro l’Empoli

Intervenuto a DAZN dopo Empoli-Milan, Yunus Musah ha dichiarato:

PAROLE – «La sensazione in campo era che nonostante il rosso stavamo spingendo e creando comunque. Non avevamo la sensazione di essere in difficoltà. Sembrava che stavamo giocando più diretto e l’Empoli ci sembrava più basso. Noi comunque siamo usciti bene e abbiamo spinto tanto. Champions? Purtroppo non ci sarò all’andata per il rosso, spero che la squadra possa fare bene il lavoro e li supporterò fino alla fine».