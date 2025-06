Musah Napoli, il Milan aspetta gli azzurri: le ultime. Il giornalista fa chiarezza

Musah Napoli – Alfredo Pedullà ha fatto il punto della situazione sul centrocampista statunitense

Alfredo Pedullà, tramite il proprio sito web, ha commentato la situazione relativa a Yunus Musah. La trattativa tra Milan e Napoli al momento sembrerebbe giunta in una fase di stallo.

LE PAROLE – «Meglio il silenzio, lo stesso silenzio che è calato su Musah-Napoli, malgrado la trattativa fosse stata data per fatta. Non escludiamo che ci possano essere colpi di scena, ma bisognerebbe spiegare come mai un affare considerato in dirittura non sia stato ancora completato. E non tocca a noi. Siamo nella stessa situazione di una settimana abbondante fa: il Napoli ha lasciato tutto in stand-by, indispettito per i giochi al rialzo».