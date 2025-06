Musah, la mossa del Napoli complica l’affare: la trattativa con il Milan è a rischio?

Musah dal Napoli al Milan rischia di saltare? Arriva la notizia sul centrocampista

Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, il Napoli sta intensificando i “dialoghi per il rinnovo” contrattuale con uno dei suoi pilastri del centrocampo, Frank Anguissa. Questa mossa strategica da parte del club partenopeo, volta a blindare il futuro del mediano camerunese, potrebbe avere delle ripercussioni significative sul mercato in entrata, in particolare per quanto riguarda il nome di Yunus Musah.

Anguissa si è affermato come un elemento insostituibile nello scacchiere tattico del Napoli, garantendo equilibrio, fisicità e capacità di recupero palla. La sua permanenza e un eventuale prolungamento del contratto sono visti come prioritari dalla dirigenza per mantenere la stabilità e la qualità nel reparto mediano.

Tuttavia, proprio questa forte volontà di confermare e valorizzare Anguissa “potrebbe allontanare Yunus Musah“. Le motivazioni sono plurime: innanzitutto, la conferma di un titolare indiscusso nel ruolo potrebbe ridurre lo spazio e la necessità di un investimento oneroso per un altro centrocampista con caratteristiche simili o comunque destinato a un ruolo importante. L’equilibrio della rosa e le gerarchie interne sono aspetti cruciali per le decisioni di mercato.

Inoltre, un rinnovo contrattuale per un giocatore chiave come Anguissa comporta naturalmente un impegno economico significativo, che potrebbe influenzare il budget destinato ad altri acquisti. Se il Napoli decidesse di puntare forte sulla continuità del suo centrocampo attuale, con Anguissa come perno, l’interesse per Musah, già accostato agli azzurri in diverse sessioni di mercato, potrebbe raffreddarsi, spingendo il club a concentrare le proprie risorse su altri ruoli o profili. La situazione di Anguissa diventa quindi una variabile determinante per le prossime mosse di mercato del centrocampo napoletano.