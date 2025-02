Musah a Milan TV: «Anche dopo il rosso ero fiducioso. Ho le qualità per farlo»

Condividi via email

Musah al termine di Empoli Milan ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del club rossonero

Al termine di Empoli-Milan, gara valevole per la 24esima giornata di Serie A, Yunus Musah è intervenuto ai microfoni di Milan TV. Queste le sue parole:

«Ho vissuto una partita solida, c’erano pochi momenti in cui l’Empoli ci ha dato fastidio. Anche dopo il rosso ero fiducioso della vittoria e così è stato».

«Ho le qualità per giocare ovunque, attacco e difendo per aiutare la squadra. Sentiamo la forza della squadra, ma non da questa partita, già da prima della Supercoppa. Stiamo iniziando ad avere continuità, vogliamo continuare così»