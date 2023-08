Musah Milan: l’americano fa il suo esordio contro il Torino. Primi minuti con la maglia rossonera per l’ex Valencia

E nel secondo tempo della sfida di San Siro tra Milan e Torino c’è spazio anche per Yunus Musah. Il centrocampista, arrivato in estate dal Valencia, ha così raccolto i primi minuti in maglia rossonera.

Pioli gli ha concesso gli ultimi 20 minuti più recupero, in un finale che è stato di pura amministrazione tenuto conto del punteggio.