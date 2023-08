Musah Milan: slitta ancora l’arrivo in Italia del centrocampista. Spiegato il motivo del ritardo nell’atterraggio a Milano

Come riferito da Sky Sport, slitta ancora l’arrivo di Yunus Musah a Milano. Il motivo è riconducibile ad una questione logistica del Milan, ma l’affare non è assolutamente in dubbio: il centrocampista diventerà presto un nuovo giocatore rossonero.

Non c’è ancora un programma di viaggio dell’americano, con l’arrivo in Italia che potrebbe concretizzarsi tra domani e dopodomani.