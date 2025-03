Musah a Goal: «Errori sottoporta? Devo solo mantenere la calma. Vi spiego la differenza tra partita e allenamento»

Musah, centrocampista del Milan, ha parlato dei tanti gol sbagliati sottoporta in diverse partite con i rossoneri in questa stagione

Intervistato da Goal, Yunus Musah, centrocampista del Milan e degli Stati Uniti, ha parlato così dei tanti gol sbagliati quest’anno sottoporta. Le dichiarazioni:

PAROLE – «Devo solo avere più calma perché, in allenamento, riesco a fare assist, a segnare. Nelle partite mi sento sotto pressione perché non segno da tanto tempo. Quando mi trovo in quella situazione, è davvero difficile per me mantenere la calma. Ci sto lavorando».