Musah Milan, intreccio con la Juve che fa felice Tare! Offerta in arrivo, cosa sta succedendo

Musah Milan, spunta l’intreccio con la Juve: il no di Weah al Nottingham Forest spinge il club inglese sul centrocampista americano

Grandi manovre in casa Nottingham Forest in vista della prossima stagione. I Tricky Trees, reduci da un’esaltante qualificazione in Conference League, puntano a rinforzare la rosa per ben figurare in Europa e hanno messo nel mirino il centrocampista del Milan Yunus Musah. Dopo il rifiuto di Timothy Weah della Juventus, il club inglese, guidato dal proprietario Marinakis, vira con decisione sul talentuoso americano.

Musah nel Mirino del Nottingham Forest: Un Affare che Potrebbe Concretizzarsi

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’interesse del Nottingham Forest per Yunus Musah è concreto e potrebbe rappresentare un’opportunità sia per il club inglese che per il Milan. I rossoneri, infatti, stanno operando una profonda ristrutturazione del centrocampo. La vendita di Reijnders al Manchester City è un dato di fatto, mentre gli arrivi di Modric (già definito) e Ricci (in via di definizione) ridisegnano la mediana. In questo contesto, la cessione di Musah permetterebbe al Diavolo di finanziare l’ultimo colpo per completare il reparto, con Xhaka del Bayer Leverkusen o Jashari del Club Brugge come obiettivi.

Il calciomercato Milan ha già discusso di Musah con il Napoli, che però si è tirato indietro di fronte alla richiesta di 25 milioni di euro. Questa cifra potrebbe non spaventare il Nottingham Forest, che vede in Musah un elemento ideale per la sua rosa. Il centrocampista statunitense, arrivato al Milan nell’estate del 2023, ha dimostrato buone qualità fisiche e tecniche, seppur con qualche alti e bassi. La Conference League potrebbe rappresentare una vetrina importante per lui, un palcoscenico dove mostrare appieno il suo potenziale e affermarsi come titolare.

Il “No” di Weah e la Svolta su Musah

Prima di virare su Musah, il Nottingham Forest aveva tentato l’assalto a Timothy Weah della Juventus. I bianconeri avevano persino trovato un’intesa con il club inglese sulla base di 15 milioni di euro, una cifra che avrebbe generato una plusvalenza significativa da inserire a bilancio entro il 30 giugno 2025. Tuttavia, Weah ha declinato l’offerta, percependo il trasferimento come un passo indietro nella sua carriera e, soprattutto, una rinuncia alla possibilità di giocare la Champions League, a cui la Juventus è qualificata.

Il rifiuto di Weah ha spinto il Nottingham Forest a focalizzarsi su Musah, un giocatore con caratteristiche diverse ma altrettanto interessanti per le ambizioni del club. L’acquisto di Musah permetterebbe al Forest di rafforzare un reparto cruciale con un giocatore giovane, dinamico e con esperienza internazionale, avendo già rappresentato gli Stati Uniti in diverse occasioni. La trattativa è ancora in una fase iniziale di interessamento, ma le premesse per una fumata bianca ci sono tutte, considerata la volontà del Milan di snellire la rosa e le ambizioni europee del Nottingham Forest.

Le Ambizioni del Nottingham Forest in Europa

La qualificazione alla Conference League rappresenta un traguardo importante per il Nottingham Forest, un ritorno in Europa dopo molti anni. La società di Marinakis ha le idee chiare: non vuole essere una semplice comparsa, ma puntare a un ruolo da protagonista, con l’obiettivo dichiarato di provare ad alzare il trofeo, contendendolo anche a squadre blasonate come la Fiorentina. Per raggiungere questo scopo, il mercato sarà fondamentale e l’investimento su Yunus Musah si inserirebbe perfettamente in questa strategia di crescita e rafforzamento. I tifosi del Forest attendono con ansia gli sviluppi di questa trattativa, sognando un’altra stagione esaltante, stavolta con un trionfo europeo.