Musah Milan, accordo raggiunto con il Napoli! Statunitense ad un passo dalla cessione.

Come riporta Fabrizio Romano, Musah è ad un passo dalla cessione dopo che Milan e Napoli hanno raggiunto un accordo per il trasferimento. Lo statunitense nella giornata di oggi aveva dato il suo ok per un eventuale passaggio alla squadra di Conte. In serata la trattativa si è rapidamente conclusa.